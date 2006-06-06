Держдума готує нове звернення до України щодо Криму

Державна дума Російської Федерації 7 червня розгляне й прийме звернення до Верховної Ради України щодо ситуації в Криму.

Комітет у справах СНД і зв`язків із співвітчизниками готує відповідний проект, який до винесення на палату розглядатиметься на засіданні комітету, повідомив сьогодні журналістам спікер Держдуми Борис ГРИЗЛОВ.

Як передає ІА REGNUM, у комітеті повідомили, що в даний час підготовлено декілька проектів.

Російське агентство зазначає, що хоча в зверненні не згадуватиметься рішення влади України заборонити в`їзд на територію країни для депутата Держдуми РФ Костянтина ЗАТУЛІНА, очевидно, що даний крок української влади став вирішальним для постановки російським парламентом питання про ситуацію в Криму.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня ц. р. Служба безпеки України прийняла рішення заборонити в`їзд до України депутату Держдуми Росії К.ЗАТУЛІНУ, який брав участь в акціях протесту проти приїзду судна НАТО до Феодосії напередодні планових навчань.

Сам К.ЗАТУЛІН в інтерв`ю УНІАН підтвердив, що побував у Криму 1 червня й взяв участь у мітингу протесту проти проведення навчань під егідою НАТО у Феодосії.

За словами російського депутата, «мотиви мого візиту зрозумілі: ми стурбовані тим, що відбувається, хочемо зустрітися, хочемо почути з перших вуст, у чому претензії тих, хто там пікетує. На мітингу, який йшов до того моменту, як ми з`явилися в Феодосії, йшлося про любов до Росії», розповів К.ЗАТУЛІН.

Щодо акцій протесту в Криму проти перебування військовослужбовців США на території Криму, російський депутат пояснив свою позицію: «Ми кілька разів підкреслювали й на зустрічах, й у кабінетах, що інцидент із американськими військовослужбовцями - це внутрішня справа України, але це, безумовно, нас зачіпає». «Зачіпає, тому що кримчани апелюють до нас досить часто, тому що Росія й Україна перебувають у договорі про дружбу, співробітництво й партнерство», - додав К.ЗАТУЛІН.

«Наш обов`язок як партнерів заявляти про проблеми, які в наших країнах виникають. Я, наприклад, збираюся в найближчу середу прийняти відповідне звернення до парламентаріїв України, загострюючи увагу на небезпеці можливої дестабілізації в Криму», - поінформував російський депутат.

5 червня ц. р. у Москві в аеропорту «Шереметьєво-1» російські прикордонники не пропустили позаштатного радника міністра закордонних справ України, активіста громадянської партії «Пора» Сергія ЄВТУШЕНКА на територію Росії, після чого він був вимушений відбути до України.