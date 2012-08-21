Парламенту пропонують продовжити робочий час камер на виборчих дільницях

Відповідний проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року" зареєстровано у ВР рядом позафракційнихи народних депутатів.

Проектом передбачено встановлення обов’язковості застосування системи відеоспостереження дільничною виборчою комісією у день голосування та до завершення всіх виборчих процедур на звичайній виборчій дільниці. Крім того, пропонується виключити норми діючого закону, які передбачають, що система відеоспостереження під час підрахунку голосів виборців та підписання протоколу про підрахунок голосів (в т.ч. уточненого чи про повторний підрахунок) функціонує лише у режимі відеозапису і збереження відеозображення.

Як зазначили автори проекту закону в пояснювальній записці, законом не передбачається трансляція у режимі реального часу у мережі Інтернет процедури підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на виборчій дільниці.

“З огляду на мету даного закону – забезпечення прозорості та демократичності виборів, такий підхід виглядає непослідовним, адже зловживання та фальсифікація результатів виборів є більш вірогідними на етапі підбиття підсумків голосування на виборчій дільниці, ніж під час голосування виборців”, - зазначили автори законопроекту.