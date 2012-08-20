Кабмін визначив тих, хто повісить камери на дільницях

Організацією робіт з оснащення виборчих дільниць відеокамерами під час виборів до Верховної Ради України займатиметься компанія “Сітронікс інформаційні технології Україна”.

Текст відповідного розпорядження від 20 серпня № 583-р розміщено на Урядовому порталі.

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Зокрема, в документі наголошується, що відповідно до висновку Міністерства інфраструктури стосовно результатів проведеного згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13 серпня 2012 р. № 764 “Про закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для створення та забезпечення функціонування системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення для спостереження за організацією проведення голосування та підрахунку голосів на звичайних виборчих дільницях під час проведення виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року” моніторингу ринку потенційних постачальників (виконавців) товарів, робіт і послуг постачальником (виконавцем) відповідних товарів, робіт і послуг визначено приватне акціонерне товариство “Сітронікс інформаційні технології Україна”.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету на 2012 рік щодо виділення коштів на оснащення виборчих дільниць системами відеоспостереження.

З метою забезпечення публічності та відкритості виборчого процесу під час проведення чергових виборів народних депутатів України законом передбачено виділити Центральній виборчій комісії кошти за окремою бюджетною програмою "Створення та запровадження системи відеоспостереження на звичайних виборчих дільницях на постійній основі під час виборів народних депутатів України у 2012 році" в обсязі 993,6 млн грн для оснащення виборчих дільниць системами відеоспостереження.

Довідка УНІАН. ПрАТ "Сітронікс Інформаційні Технології" (м. Київ) - постачальник рішень, продуктів і послуг в області інформаційних технологій в Східній Європі і СНД. Компанія входить до складу ВАТ "Сітронікс", яка займалась встановленням відеокамер на виборчих дільницях під час президентських виборів в Росії.