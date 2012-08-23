Кабмін дозволив ЦВК розміщувати інформацію про вибори у ЗМІ без конкурсу

Кабінет міністрів дозволив Центральній виборчій комісії без використання тендерних процедур здійснювати закупівлю послуг за надання ефірного часу для розміщення в засобах масової інформації матеріалів, необхідних для підготовки і проведення виборів народних депутатів, що підлягають обов'язковому оприлюдненню.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, відповідну постанову було прийнято на засіданні Кабінету міністрів 22 серпня.

Метою документа є приведення Порядку закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для підготовки і проведення виборів народних депутатів України, затвердженого постановою Кабміну № 320 від 23 квітня, у відповідність до вимог Закону "Про вибори народних депутатів України".