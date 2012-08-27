До парламенту проходять чотири партії (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать презентовані директором Фонду «Демократичні ініціативи» Іриною Бекешкіною результати опитування, проведеного з 10 по 15 серпня Фондом “Демократичні ініціативи” спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Так, згідно з отриманими даними, за Партію регіонів свій голос готові віддати 28,1% тих, хто піде на вибори та 22,3% серед усіх опитаних; за “Батьківщину” – 25,6% та 20,0% відповідно, за “УДАР” – 11,5% та 9,6% і за КПУ – 8,2% та 6,7%.

У бюлетень, запропонований респондентам у ході опитуванні, були внесені ще 10 політсил, які не набирають 5% голосів: Партія Наталії Королевської “Україна - Вперед!” – 4% та 3,4%; ВО “Свобода” – 3,8% та 3,1%; “Наша Україна”, Партія Пенсіонерів України, партія “Зелені”, Радикальна партія Олега Ляшка, “Демократичний альянс”, СПУ, Українська платформа “Собор” та Всеукраїнське об’єднання “Громада”, – набирають менше 1% голосів виборців і в викладеному переліку зазначені у порядку зменшення набраних відсотків.

Не визначились за кого голосуватимуть – 14,4% виборців, а 1,5% сказали, що голосували б за іншу партію.

І.Бекешкіна констатувала, що в порівнянні з результатами опитування, проведеного в червні, рейтинги партій практично не змінились (деякі змінились в межах похибки), хоча й відбулося багато різних подій, які могли б вплинути на підтримку політсил, зокрема, прийнятий мовний закон, були оприлюднені виборчі списки партій тощо.

Директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко пояснив «стабільність рейтингів» більш-менш сталою політичною ситуацією в Україні.

“Рейтинги, якщо ми подивимось – вони міняються, але міняються в окремих групах. Справа в тому, що український електорат, починаючи з виборів президента в 2004 р. розділився дуже сильно на умовні помаранчеву та біло-блакитну частини. Звичайно є люди, які не входять ні туди, ні туди, але ці дві частини дуже великі і приблизно однаково великі і між ними перетікання електорату фактично не відбувається”, - сказав експерт. Він додав, що зокрема, рейтинги ПР та КПУ “дуже чітко взаємопов’язані між собою: якщо збільшується рейтинг ПР, то як правило схоже змінюється рейтинг Комуністичної партії і навпаки”.

“Приблизно така ж ситуація і в протилежному таборі. Таким чином, ми бачимо картину приблизної рівності голосів абсолютно різних таборів, які важко сприймають один одного і на відміну від того, щоб стирати ці протиріччя після виборів Президента 2004 р. І з кожними виборами учасники виборчих компаній ці протиріччя лише поглиблювали”, - зазначив А.Биченко.

Дослідження проводилось з 10 по 15 серпня 2012 р. У ході дослідження опитано 2009 респондентів віком від 18 років в усіх областях України. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.