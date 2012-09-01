Луценко розповів дружині, як влаштувався на новому місці

Про це вона повідомила в ефірі 5 каналу.

За її словами, вона, на жаль, приїхала після 17-ї години, коли вже завершився час зустрічей із захисниками.

Водночас вона змогла поспілкуватися з Луценком телефоном.

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"Він розповів, що його вивезли з СІЗО о 6-й ранку, а привезли в колонію о 10-й. Поселили його в окремому приміщенні, де стіна примикає до медичної частини. Двері в кімнату, де він знаходиться ще з 5 міліціонерами, виходять до медичної частини. У них є окремий двір", - цитує Українська правда.

За словами Ірини Луценко, її чоловік задоволений побутовими умовами.

"У них є плита, холодильник, телевізор, який показує всі канали", - зазначила дружина екс-міністра.

Йому також дозволили взяти із собою 7 книг та Біблію.