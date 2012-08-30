Адвокат Луценка чекає від тюремників "чого завгодно"

Про це УНІАН повідомив речник голови ДПтС Ігор Андрушко.

"На сьогоднішній день ніяких рішень з цього приводу немає, питання не розглядалося... Сьогодні-завтра спливає термін подачі апеляції його адвокатами на вирок по другій справі", - сказав він, нагадавши, що за чинним законодавством до розгляду апеляції особа має перебувати у СІЗО.

У свою чергу адвокат екс-міністра Ігор Фомін припустив, що ДПтС може в будь-який момент відправити Ю.Луценка до колонії. «Від них будь-чого можна очікувати. Вони для всіх це можуть зробити "сюрпризом": етапувати Луценка так само уночі, запихнувши до автобуса, як і Тимошенко", - сказав І.Фомін.