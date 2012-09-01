ЗМІ: Саламатін ввів в оману Януковича щодо контракту з Іраком

Міністр оборони Дмитро Саламатін в листі від 9 серпня відрапортував президенту Віктору Януковичу про врегулювання ситуації навколо зірваного контракту на поставку до Іраку військової техніки. Саламатін повідомив президенту, що з прем'єр-міністром Іраку досягнуто домовленості про продовження контракту.

Між тим, документи, наявні в розпорядженні ZN.UA, свідчать, що ніяких домовленостей з іракським прем'єром досягнуто не було.

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Видання нагадує, що термін підписаного з Іраком контракту на поставку БТР закінчився в березні 2012 року. Контракт залишився невиконаним з вини української сторони. До літа в Одесу для відвантаження доставляється друга партія БТР — 62 штуки. Але відвантажувати військову техніку не можна, закон забороняє — оскільки старий контракт не діє, а нового немає. Глава "Укрспецекспорту" Дмитро Перегудов був змушений вилетіти на переговори до Іраку.

9 серпня Дмитро Саламатін доповів Віктору Януковичу, що надзвичайний і повноважний посол Республіки Ірак вирішив ініціативно зустрітися з міністром оборони для висловлення подяки за активну співпрацю у військово-технічній сфері. Посол Іраку нібито запевнив, що «за останні два-три місяці навколо виконання українсько-іракського контракту на поставку бронетранспортерів хмари розвіяні».

З посиланням на іракського дипломата, Саламатін письмово інформував Януковича про те, що «прем'єр-міністром Республіки Ірак Нурі аль Малікі був підписаний відповідний урядовий документ про продовження вищезгаданого контракту».

Тим часом, за даними ZN.UA, на момент письмової доповіді Януковичу (9 серпня) ніякого «урядового документа» не було. Немає його і донині. Ні продовженого старого контракту, ні підписаного нового — не існує в природі.

ZN.UA вдалося добути один-єдиний документ, яким закінчився вояж Перегудова в Ірак.

Ним є «меморандум про взаєморозуміння», підписаний не прем'єром, а всього лиш одним з чиновників військового відомства.

І то цей меморандум датований 16 серпня, хоча Саламатін письмово доповів президенту про «успіхи» на іракському напрямку тижнем раніше, 9 серпня.

І щоб лише продовжити розмову з Україною, меморандум вимагає надання Іраку банківських гарантій і гарантій уряду України не пізніше 23 серпня цього року. ZN.UA достеменно відомо, що в зазначений термін ніхто ніяких гарантій Іраку з України не надіслав.