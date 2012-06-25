У Саламатіна кажуть, що свиней не розводитимуть

15:15, 25 червня 2012
Суспільство
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Міністерством оборони вживаються "дієві заходи щодо позбавлення та обмеження права здійснювати господарську діяльність військовими частинами, закладами та установами".  

Дмитро Саламатін

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міноборони.

Так, із реєстру військових частин як суб’єктів господарської діяльності у Збройних силах виключено 632 військові структури.

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На цей час до реєстру військових частин як суб’єктів господарської діяльності у ЗСУ, які займаються економічно-господарською діяльністю (надають послуги, здають в оренду військове майно), включено 365 військових частин, закладів, установ та організацій.

У Міноборони зазначають, що військові частини починаючи з 2006 року розведенням великої рогатої худоби, свиней, птиці, вирощуванням зернових культур не займаються. Зазначені види господарської діяльності вилучені з усіх свідоцтв про реєстрацію військових частин як суб’єктів господарської діяльності у ЗСУ.

Водночас, зазначеними видами діяльності (розведенням худоби, свиней, птиці) займаються інші військові формування, які не входять до сфери управління Міністерства оборони України.

У міністерстві також наголосили, що не передбачається впровадження для ЗСУ додаткових видів господарської діяльності, зокрема розведення великої рогатої худоби, свиней, птиці, вирощування зернових культур тощо.

 

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