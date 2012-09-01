ЦВК зареєстрував ще двох міжнародних спостерігачів за виборами
21:34, 01 вересня 2012Політика
1032 0
Станом на сьогодні Центрвибочком зареєстрував 274 офіційних спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій.
ЦВК засідає без вихідних
Центральна виборча комісія зареєструвала ще двох міжнародних спостерігачів за виборами до Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні ЦВК.
На тему: Голова ЦВК упевнений, що після виборів існуватиме проблема їх легітимності
Статус офіційних спостерігачів отримали два представники Фонду Конрада Аденауера.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter