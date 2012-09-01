ЦВК зареєстрував ще двох міжнародних спостерігачів за виборами

Центральна виборча комісія зареєструвала ще двох міжнародних спостерігачів за виборами до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні ЦВК.

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Статус офіційних спостерігачів отримали два представники Фонду Конрада Аденауера.