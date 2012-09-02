Володимир Кличко почав агітувати за партію старшого брата

Про це повідомляє прес-служба партії.

"Мій брат пішов в політику, щоб зробити країну процвітаючою і запровадити європейські стандарти життя", - заявив Кличко-молодший, пише ТСН.

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"Половина українців мріє виїхати за кордон. 90% молодих людей у віці від 14 до 17 років пробували алкоголь, кожен четвертий - наркотики. З корупцією ми стикаємося щодня, на пенсію прожити неможливо", - перелічив Кличко-молодший причини, що змусили його долучитись до участі у виборчій кампанії.

"Ми повинні змінити нашу країну. Це те, заради чого мій брат пішов в політику, і те, в чому я його, безумовно, підтримую", - додав боксер.