Володимир Кличко почав агітувати за партію старшого брата
17:30, 02 вересня 2012Політика
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Володимир Кличко приєднався до виборчої кампанії партії УДАР, лідером якої є його старший брат Віталій Кличко
Володимир Кличко допомагає брату у політиці
Про це повідомляє прес-служба партії.
"Мій брат пішов в політику, щоб зробити країну процвітаючою і запровадити європейські стандарти життя", - заявив Кличко-молодший, пише ТСН.
Абсолютний чемпіон світу провів зустріч з жителями міста Фастів Київської області.
"Половина українців мріє виїхати за кордон. 90% молодих людей у віці від 14 до 17 років пробували алкоголь, кожен четвертий - наркотики. З корупцією ми стикаємося щодня, на пенсію прожити неможливо", - перелічив Кличко-молодший причини, що змусили його долучитись до участі у виборчій кампанії.
"Ми повинні змінити нашу країну. Це те, заради чого мій брат пішов в політику, і те, в чому я його, безумовно, підтримую", - додав боксер.
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