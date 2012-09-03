ВР закликають заслухати ситуацію навколо ТВі - доки ще не пізно
13:12, 03 вересня 2012Політика
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Комітет ВР зі свободи слова пропонує парламенту заслухати звіт Нацради з телерадіомовлення, включаючи ситуацію навколо ТВі.
Юрій Стець застерігає: може бути пізно
Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Юрій Стець пропонує парламенту найближчим часом заслухати звіт Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, у тому числі щодо ситуації навколо телеканалу ТВі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.Стець заявив сьогодні під час Погоджувальної ради керівництва парламенту.
За словами Ю.Стеця, парламент вже більш як півроку не може заслухати звіт Нацради, оскільки він постійно відкладається.
«Я просив би внести це питання до порядку денного, оскільки, якщо ми цього не зробимо, то я боюся, що протягом тижня всі кабельні оператори вимкнуть телеканал ТВі», - сказав Ю.Стець.
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