ВР закликають заслухати ситуацію навколо ТВі - доки ще не пізно

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Юрій Стець пропонує парламенту найближчим часом заслухати звіт Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, у тому числі щодо ситуації навколо телеканалу ТВі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.Стець заявив сьогодні під час Погоджувальної ради керівництва парламенту.

За словами Ю.Стеця, парламент вже більш як півроку не може заслухати звіт Нацради, оскільки він постійно відкладається.

«Я просив би внести це питання до порядку денного, оскільки, якщо ми цього не зробимо, то я боюся, що протягом тижня всі кабельні оператори вимкнуть телеканал ТВі», - сказав Ю.Стець.