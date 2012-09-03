«Укрзалізниця» знизила коефіцієнт індексації вартості квитків

З 1 вересня 2012 року набув чинності календарний коефіцієнт індексації вартості проїзду в пасажирських поїздах - 1,02, який діятиме до 30 вересня.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), під індексацію підпадають квитки на всі категорії вагонів усіх поїздів, окрім приміських. З 1 жовтня по 24 грудня застосовуватиметься коефіцієнт індексації 0,93. У літній період у пасажирських поїздах діяв коефіцієнт 1,07. Довідка УНІАН. Наказом №170 Міністерства інфраструктури України вартість проїзду залізничним транспортом визначається за 13 різними календарними періодами.

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