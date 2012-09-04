У Луганську під вікнами ОДА чорнобильці розбили шість наметів

Як передає кореспондент УНІАН, на цей момент в акції протесту беруть участь близько 100 людей, всього заявлено – 300 учасників. У сквері встановлено 6 наметів протестувальників.

За словами одного з ініціаторів акції Юрія Колоса, учасники вимагають виконання ст. 50, 54 «чорнобильського» закону в повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, луганські чорнобильці цього року неодноразово проводили акції протесту, а також масово подавали позови до Європейського суду з прав людини, добиваючись виконання ст. 54 «чорнобильського» закону про виплату в повному обсязі пенсій за судовими рішеннями.