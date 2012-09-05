Симоненко пояснив падіння гривні: владі потрібні гроші до виборів

Про це сказав лідер КПУ Петро Симоненко під час спілкування із читачами газети «Комсомольська правда в Україні».

Він зазначив, що ситуація із гривнею «свідчить про те, що сьогодні необхідно було терміново підтримати тих, хто займається експортом».

За його словами, девальвація гривні також пов’язана із тим, щоб «вирішити деякі питання, які мають відношення до виборчої кампанії».

П.Симоненко додав, що йдеться про те, що влада хоче наповнити «скарбничку для того, щоб виконувати хоча б частково ті обіцянки, які брали». При цьому він висловив переконання, що виконання цих обіцянок владою є тимчасовим - тільки до виборів.

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Нагадаємо, 4 вересня на валютному міжбанку до середини сесії торги фактично зупинилися, оскільки були відсутні пропозиції з продажу валюти. “На початку торгів “Ощадбанк” виставив на продаж валюту, але цієї суми було недостатньо для задоволення попиту. Зараз пропозиції з продажу відсутні. Ринок фактично зупинився. Нацбанк із інтервенцією не виходить”, - сказав співрозмовник агентства.