Ющенко все-таки наполягає на переговорах НУ-НС та БЮТ з ПР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає “Нашу Україну – Народну Самооборону” і Блок Юлії Тимошенко сісти за стіл переговорів з Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав в інтерв’ю журналістам у Парижі.

«Я хочу сказати, що лише три політичні сили можуть розпочати ефективну розбудову українського парламенту, забезпечити ефективну роботу цього інституту і, безумовно, налагодити через діалог співпрацю влади і опозиції, підкреслюю влади і опозиції», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що на парламентських виборах перемогла помаранчева коаліція. «Це та конфігурація, яка може сформувати на базі 228 голосів парламентську більшість. Це є правда. Тому ми говоримо, що демократія в Україні перемогла», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Водночас за словами глави держави, не можна відкидати і того факту, що «політичні опоненти набрали одну третину голосів».

В.ЮЩЕНКО зауважив, що необхідно розуміти, що їхні дії можуть бути різними. Це стосується і питання реєстрації їх народними депутатами, прийняття присяги.

В.ЮЩЕНКО вважає, що необхідно сісти з ними за стіл переговорів і знайти порозуміння для забезпечення стабільної роботи парламенту. «Сьогодні для того, щоб український парламент працював ефективно, і український уряд в тому числі, є два ключі. Не один, не або–або, а тільки два ключі – які відкривають роботу українського парламенту і забезпечують стабільність роботи української влади», - сказав Президент, зауваживши, що саме тому він і говорить про ключову відповідальність трьох політичних сил за стабілізацію ситуації в державі і в тому числі в українському парламенті. Він підкреслив, що без діалогу він не бачить можливостей для нормальної роботи парламенту. «Тому всіх політиків, які заявляють, що вони не будуть ні з ким говорити або там, переговори вести, я попросив би забрати ці заяви назад і сідати за стіл переговорів. І сьогодні переговори розпочались», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Він повторив свою тезу, що необхідно забезпечити нормальне співіснування влади і опозиції і, можливо, навіть для того надати певні посади у парламенті і уряді для опозиції. Він вважає, що доцільність цих кроків покажуть переговори. Але «на першому етапі я хочу зазначити, що за стіл переговорів повинні сісти всі ключові гравці”.

Відповідаючи на запитання французької преси, чи можлива ситуація, за якої уряд знову очолить представник Партії регіонів, В.ЮЩЕНКО зауважив, що «все покажуть переговори».