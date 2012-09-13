Тарасюк: після виборів Україна перетвориться на другу Білорусь

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції в Одесі Голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Борис Тарасюк.

За його словами, передвиборча кампанія в Україні рясніє численними порушеннями чинного законодавства з боку владних структур, що у разі ігнорування зауважень та рекомендацій спостерігачів може невдовзі спричинити міжнародну ізоляцію країни.

Прогнозуючи на прохання УНІАН вірогідні сценарії розвитку взаємин України з ЄС, народний депутат висловив припущення, що «можливі два сценарії - позитивний і негативний”.

Перший, за його словами, буде реалізуватися в тому разі, якщо міжнародні спостерігачі на виборах зроблять висновки, що Україна провела вибори прозоро і демократично.

“Тобто коли станеться диво: українська влада порозумнішає і заключну частину виборчих перегонів проведе з дотриманням законності, в тому числі випустить на волю Юлію Тимошенко і Юрія Луценка. Це могло б дати підстави «розморозити» взаємини з Європейським Союзом, а також привело б до підписання Угоди про асоціацію з ЄС включно з зоною вільної торгівлі», - сказав Б.Тарасюк.

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Однак, на його думку, «вірогідніший сценарій негативний. В тому разі, якщо українська влада продовжуватиме ігнорувати думку провідних міжнародних інституцій, Тимошенко і Луценко залишатимуться за гратами, а вибори на базі накопиченого Партією регіонів досвіду протягом 2004 і 2010 років фальсифікуватимуться. Тоді міжнародна спільнота дасть негативну оцінку виборів в Україні, взаємини з Європейським союзом залишаться «замороженими», буде відкладена лібералізація візового режиму для українських громадян, внаслідок чого ускладниться видача віз до країн ЄС».

«І в підсумку Україна фактично перетвориться на другу Білорусь з можливим запровадженням персональних санкцій з боку ЄС та США щодо чільних представників української влади», - спрогнозував народний депутат.