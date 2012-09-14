Депутати: закон про мирні зібрання взагалі не треба розглядати

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції висловив народний депутат від Комуністичної партії України Євген Царьков.

Він висловив переконання, що влада активізувала ухвалення закону «Про порядок організації і проведення мирних заходів», щоб обмежити дії опозиції та бути готовою до акцій протесту після оголошення результатів майбутніх парламентських виборів, які, прогнозує Є.Царьков, будуть сфальсифіковані.

Він вважає, що законопроект про мирні заходи взагалі не потрібно розглядати, тому що це питання регулюється Указом Президії Верховної Ради СРСР «Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР».

Є.Царьков висловив переконання, що обидва зареєстровані у парламенті законопроекти - «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо свободи мирних зібрань» народного депутата від Партії регіонів Юрія Мірошниченка і законопроект № 2450 «Про порядок організації і проведення мирних заходів», який підготовлено до другого читання, - не відповідають демократичним засадам.

«Якщо сьогодні заборонити мирні акції, то однозначно почнуться не мирні», - переконаний Є.Царьков.

Він висловив припущення, що майбутні «сфальсифіковані вибори» спровокують масштабні протести на Майдані Незалежності.

З ним погодився народний депутат від фракції “БЮТ-Батьківщина” Володимир Бондаренко. На його переконання, законопроект про порядок організації і проведення мирних заходів взагалі необхідно зняти з розгляду Верховної Ради, або ж суттєво його пом’якшити, зокрема, щодо термінів, у які потрібно повідомити органи влади про намір провести масовий захід.

У свою чергу, народний депутат від Партії регіонів Валерій Бондик зазначив, що у даний час такий законопроект не потрібен, проте загалом дуже необхідний Україні.

Відповідаючи на запитання, чи ухвалить Верховна Рада законопроект щодо мирних зібрань ще до парламентських виборів, В.Бондик зауважив: «Якщо ми його підготуємо до другого читання, він буде прийнятий».

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Як повідомляв УНІАН, проектом закону «Про порядок організації і проведення мирних заходів» (№2450), який підготовлений до повторного другого читання, пропонується зобов'язати організатора мирних зібрань письмово повідомляти органи влади про проведення заходу не пізніше ніж за два робочих дні до його початку.

6 вересня Верховна Рада відклала на наступний пленарний тиждень розгляд у другому читанні проекту закону про порядок організації і проведення мирних заходів.

Того ж дня парламент відмовився ухвалити законопроект Ю.Мірошниченка щодо свободи мирних зібрань.

Як заявив голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремова, обидва документи мають бути ухвалені в цілому одночасно.