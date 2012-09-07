Експерт: Законопроект ПР про мирні зібрання – точна копія закону Росії

Про це в ефірі «5 каналу» заявив голова правління ВГО «Коаліція учасників Помаранчевої революції» Сергій Мельниченко.

«Якщо подивитись, проаналізувати цей закон, він повною мірою клонує федеральний закон Російської Федерації щодо мітингів і демонстрацій. Тобто, фактично, слово в слово, єдине, що деякі тези, які надто грубі звідти викинуті. І що цікаво, будь-яка команда, яка при владі, вона хоче прийняти закон на обмеження, звуження можливості впливати на будь-що опозиції, тобто тих хто неугодні владі», – заявив Мельниченко

«Не хочу робити висновків, але цікавий факт: закупка водометів для міліції, перед тим розширення повноважень і підпорядкування внутрішніх військ Президенту, 17 тисяч відеокамер хотіли закупити і встановити в місцях масового скупчення людей у Києві. Ряд цих обставин – виникають питання», – додав Мельниченко.