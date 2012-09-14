Грищенко задоволений тим, як європейці оцінюватимуть вибори в Україні

Про це він написав у своєму Twitter.

К.Грищенко зауважив: “Я бачу, увагу привернула Ялтинська заява Фюле-Більдта-Брока. Тут важливий ключовий момент: європ. партнери визнають необхідність оцінки виборів виключно за їх підсумками”.

“Тому я не бачу проблеми, адже ми налаштовані провести вибори відповідно до найвищих європейських стандартів. І це потрібно, насамперед, українському суспільству, а відтак допомагатиме зближенню України з ЄС”, - підкреслив К.Грищенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 вересня, комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле, міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт та голова Комітету з питань закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок заявили Президенту України Віктору Януковичу, що легітимність майбутньої Верховної Ради залежатиме від ходу виборів.

У спільній заяві представників ЄС за підсумками їхньої зустрічі з В.Януковичем зазначено: “Легітимність майбутнього парламенту залежатиме від проведення виборів, які мають бути вільними та чесними у відповідності з найвищими міжнародними стандартами. В цьому контексті ми підкреслюємо важливість свободи засобів масової інформації», - сказано в заяві.

У ході зустрічі представники Європейського Союзу також наголосили, що не повинно бути місця для паузи у відносинах Україна-ЄС, а також місця для компромісу в питанні цінностей.

Крім того, представники Євросоюзу заявили про необхідність вирішення питання вибіркового правосуддя для просування на новий рівень відносин, передбачений Угодою про асоціацію.

«Ми висловлюємо жаль, що наслідки нинішньої ситуації не дадуть можливості двом можливим лідерам опозиції брати участь у парламентських виборах внаслідок судових процесів, які не відповідали міжнародним стандартам чесності, прозорості та незалежності юридичного процесу», - йдеться у заяві.