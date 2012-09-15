Надійшли перші гроші на будування корветів для ВМС

Про це УНІАН повідомили в прес-службі державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект».

Як повідомляють в прес-службі, на сьогоднішній день розпочато роботи з виробництва редукторів, оскільки виготовлення такого класу редуктора має тривалий виробничий цикл.

Для силової установки корвета підприємство виготовить два редуктори і два двигуни.

Крім роботи над обладнанням для вітчизняного військово-морського флоту, підприємство реалізує ряд проектів для іноземних ВМС. У найближчі 5 років ДП «Зоря» - «Машпроект» значно збільшить виробництво та продаж продукції морського призначення. Підприємством підписаний і знаходиться у стадії підписання низка контрактів на поставку корабельних силових установок з термінами постачання в 2013-2017 роках.

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Продукцією підприємства оснащуватимуться ряд багатоцільових фрегатів дальньої морської зони, великі протичовнові кораблі, сторожові кораблі класу «Гепард», а також ракетні катери «Молния». На цьому напрямку «Зоря» - «Машпроект» продовжить співпрацю з кількома російськими верфями, а також з кораблебудівними підприємствами Індії.