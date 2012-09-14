Райс: Сподіваюся, влада України зрозуміє, що демократія неможлива без сильної опозиції

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у своєму виступі на сесії «Майбутнє глобального світоулаштування і безпеки» на 9-ій Ялтинській щорічній зустрічі YES.

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«Світ спостерігає за справою Юлії Тимошенко і за тим, як пройдуть вибори в Україні. Багато що залежить від самого українського народу, голос якого має бути почутий. Я сподіваюся, керівники України зрозуміють, що демократія неможлива без сильної опозиції», - наголосила К.Райс.