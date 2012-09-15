Баррозу назвав майбутні вибори в Україні перевіркою на демократію

Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу вважає засудження екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко і екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка такими, що не відповідають міжнародним стандартам, а майбутні вибори до Верховної Ради перевіркою на демократію в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Єврокомісії заявив сьогодні з Німеччини під час телемосту з учасниками 9-го форуму «Ялтинської європейської стратегії» (Yes).

«В результаті справ, які не відповідали міжнародним стандартам, пані Тимошенко і пана Луценка прибрали з політичної арени і усунули від участі у виборах», - сказав Ж.Баррозу.

Глава Єврокомісії заявив також, що зараз в українській політиці спостерігається атмосфера поляризації, яка не зміцнює ситуацію в країні.

Крім того Ж.Баррозу зазначив, що Євросоюз хоче, аби Україна була дедалі ближчою до нього, але для цього країна має виконати низку умов.

За його словами, подальший розвиток відносин України та ЄС, а також їхня інтенсивність залежатимуть від прихильності української держави європейським цінностям.