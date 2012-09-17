Уманці деруть з хасидів по три долари за маленьку пляшку води

У цьому році на 30 тис. мешканців міста припало приблизно 26 тис. хасидів, які приїхали з Ізраїлю, США, Росії, Франції та навіть Ефіопії, повідомляє ТСН.

Після вечірніх молитов і трапези віруючі приблизно з 12 ночі почали більш активне святкування нового 5573 року. Сьогодні їм заборонена будь-яка робота. Весь день вони мають присвятити молитвам і святкуванням. А святкування коштує для хасидів недешево - ціни для гостей Умані цього року дійсно вражають. Розрахунки майже скрізь у доларах. Мешканці Умані іноді заробляють на хасидах на рік вперед.

Наприклад, півлітрова пляшка мінеральної води тут коштує від 1 до 3 доларів. А упаковка вівсяного печива вагою 200 грамів – від 20 до 25 гривень. Оренда помешкань обійшлась хасидам від 300 до 500 доларів за добу. Хто економніший, оселились у наметовому містечку. За порядком слідкують приблизно півтисячі міліціонерів.

