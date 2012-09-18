Київські мажоритарники винайшли "Територіальну платформу"

Про це О.Билінська та С.Панченко повідомили на прес-конференції в УНІАН.

"Сталося так, що авторитет влади й довіра до неї впали до найнижчого рівня за всі роки незалежності. Те саме слід сказати й про так звану опозицію, яка нещодавно вже була при владі, скомпрометувала себе, а тепер знову прагне стати владою і "узяти реванш". Майже ніхто з українців зараз не вірить у те, що і влада, і опозиція прагнуть вирішити проблеми у суспільстві", - сказав С.Панченко.

У свою чергу О.Билінська повідомила, що до цієї платформи готові приєднатися ще 12 кандидатів, які балотуються шляхом самовисування в одномандатних виборчих округах.

За її словами, "Територіальна платформа України" після обрання до парламенту має намір ініціювати ухвалення нових законів, які регулюватимуть механізм проведення референдуму, створення механізму загальнонародного контролю за діями влади та відкликання депутатів або керівників місцевих влад. "Ми, як практики, бачимо вирішення складних питань економічного та громадського розвитку нашої держави", - наголосила вона.