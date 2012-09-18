Тігіпко каже, що в Україні є демократичні традиції, на відміну від Росії

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, коментуючи виступи українських політиків на ялтинському форумі.

"У нас були давні традиції реальної демократії, бо гетьмана ніколи не призначали, за нього голосували, - і це трохи відрізняє нас від тої ж Росії. За рахунок цих традицій у нас ринкова економіка, так як і в європейських країнах, ніколи ефективно без демократій працювати не буде. Суспільство чекає абсолютно прозорих підходів", - цитує Газета.ua.

Саме тому зараз дуже важливо, за словами віце-прем'єра, провести чесні і прозорі парламентські вибори.

"Для мене головне, щоби вибори пройшли демократично. Ми змогли знайти компроміси, коли проголосували за закон про вибори, коли погодили перелік округів. Ми запросили велику кількість спостерігачів, які приїдуть з усього світу і ніколи у нас такого контролю не було", - підкреслив він.