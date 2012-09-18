Міліція поновила перевірку інциденту під час газетного конгресу

Про це повідомив під час десятого засідання Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів заступник генерального прокурора України Віталій Білоус, повідомляє прес-служба Президента.

Попри відсутність офіційних заяв від учасників інциденту, зазначив В.Білоус, за дорученням прокурора Києва було організовано перевірку оприлюднених у ЗМІ повідомлень.

«14 вересня Печерський райвідділ міліції відмовив у порушенні кримінальної справи. Але ми вважаємо, що слідчі перевірили не всі обставини інциденту. Тому за прокурорським втручанням сьогодні розгляд справи було поновлено. Результати додаткової перевірки МВС має оприлюднити до 28 вересня», - заявив заступник генерального прокурора.

Учасники засідання робочої групи також розглянули відповідне журналістське звернення до глави держави. Йшлося про те, що МВС має встановити особу людини, яка під час виступу Президента України Віктора Януковича на відкритті 64-го Всесвітнього газетного конгресу та 19-го Всесвітнього форуму редакторів перешкоджала акції учасників громадського руху «Стоп цензурі!»

Як відомо, 3 вересня ц. р. на відкритті Всесвітнього газетного конгресу під час мирної журналістської акції охорона силою забрала плакат з написом про цензуру у головного редактора «Української правди» Олени Притули, який вона тримала під час виступу Президента. Також співробітники охорони грубо відштовхнули заступника головного редактора Kyiv Post Катерину Горчинську.

Перед початком форуму охорона намагалася не пропустити журналістів через плакати, однак їм вдалося пройти. У кореспондента «Телекритики» Тетяни Веремчук охоронці забрали плакат з написом «Україна посідає 130 місце в рейтингу свободи преси», пояснюючи це тим, що там написана «нецензурщина».

Пізніше Управління державної охорони заявило, що його співробітники не перешкоджали проведенню мирної акції протесту під час відкриття 64-го Всесвітнього газетного конгресу та 19-го Всесвітнього форуму редакторів.

Як повідомили УНІАН в УДО, вони перевірили інформацію про перешкоджання співробітниками мирній акції і встановили, що особи, вказані в ЗМІ, не є співробітниками Управління державної охорони України або Служби безпеки Президента України.

4 вересня представник приймаючої сторони, генеральний директор Української асоціації видавців періодичної преси (УАВПП) Олексій Погорєлов повідомив, що під час відкриття 64-го Всесвітнього газетного конгресу та 19-го Всесвітнього форуму редакторів та перебування там Президента України В.Януковича за охорону в залі відповідало Управління державної охорони (УДО).