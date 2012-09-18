США закликають Японію і Китай помиритись

Відносини між цими двома країнами погіршилися після того, як Токіо оголосило про готовність придбати острови, які є предметом територіальної суперечки між Японією, Китаєм і Тайванем.

Сьогодні протести проти рішення японського уряду тривають у близько сотні китайських міст.

У столиці Тайваню під час акції спалили японський прапор, пише Радіо Свобода.