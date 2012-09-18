США закликають Японію і Китай помиритись
13:14, 18 вересня 2012Політика
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Глава Пентагону Леон Панетта у Пекіні закликав уряди Китаю і Японії до порозуміння.
Леон Панетта висловився у Пекіні
Відносини між цими двома країнами погіршилися після того, як Токіо оголосило про готовність придбати острови, які є предметом територіальної суперечки між Японією, Китаєм і Тайванем.
Сьогодні протести проти рішення японського уряду тривають у близько сотні китайських міст.
У столиці Тайваню під час акції спалили японський прапор, пише Радіо Свобода.
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