«Репортери без кордонів» назвали законопроект регіонала репресивним

Про це йдеться у переданому УНІАН відкритому листі міжнародної організації до парламенту. Долкумент підписав генеральний секретар «Репортерів без кордонів» Олів'є Базій.

«Більше 10 років тому український парламент декриміналізував наклеп. У січні 2001 року, коли було прийнято новий Кримінальний кодекс, Україна зробила обнадійливий перший крок у напрямку до більшого захисту свободи вираження поглядів, яка є необхідною умовою спілкування у демократичному суспільстві», - нагадується у документі.

На переконання «Репортерів без кордонів», «законопроект 11013, представлений Віталієм Журавським, членом Партії регіонів, має на меті посилити кримінальну відповідальність за наклеп, і є небезпечним кроком назад. Ми вважаємо, що його прийняття буде серйозним ударом по свободі преси».

В організації вважають, що покарання, передбачене цим законопроектом, є досить суворим і непропорційним й порушує статтю 10 Європейської конвенції з прав людини в інтерпретації Європейського суду з прав людини в Страсбурзі.

"Відсутність чіткості у визначенні наклепу, який законопроект описує як "поширення завідомо неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи або підривають його репутацію", викликає побоювання у виникненні зловживань в результаті різних тлумачень. Проти журналістів зможуть порушувати кримінальні справи за публікацію статей про діяльність політиків і впливових бізнесменів. Журналістам загрожуватиме тюремне ув'язнення за публікацію розслідувань, що ставить під загрозу саме функціонування незалежних засобів масової інформації", - йдеться у листі.

"Ці положення також порушують статтю 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, підписантом якого є Україна. Комітет ООН з прав людини, незалежний орган, який здійснює нагляд за застосуванням цього пакту, заявив у Загальних Рекомендаціях № 34 в липні минулого року, що закони про наклеп "повинні розроблятись з обережністю", щоб переконатися, що вони відповідають критерію необхідності, "що вони не служать на практиці, щоб задушити свободу слова", та що "позбавлення волі ніколи буде відповідним покаранням" за правопорушення, допущені пресою (пункт 47)…", - наголошують «Репортери без кордонів».

Міжнародна організація нагадує народним депутатами України, що Держдума Росії ухвалила подібний закон 13 липня, і це рішення засудила Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), крім того, він серйозно вплинув на міжнародну репутацію РФ.

«Репортери без кордонів» назвали законопроект №11013 репресивним, каральним і контрпродуктивним.

"Хоча ми розуміємо бажання уряду зробити все можливе, щоб захистити громадян України, у нас є серйозні сумніви щодо духу цього закону, який, здається, спрямовано на боротьбу з незалежними ЗМІ та заохочення самоцензури з боку журналістів", - йдеться у листі "Репортерів без кордонів".

Як повідомляв УНІАН, народний депутат В.Журавський (фракція Партії регіонів) зареєстрував у Верховній Раді України законопроект “Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо посилення відповідальності за посягання на честь і гідність людини)”.

Змінами до Кримінального кодексу, серед іншого, передбачено, що наклеп, тобто поширення завідомо неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи або підривають його репутацію, карається штрафом в розмірі від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року.