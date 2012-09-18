Тимошенко зможе проголосувати у лікарні
14:25, 18 вересня 2012Політика
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Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко матиме можливість на найближчих парламентських виборах проголосувати за місцем проходження курсу лікування - у ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові.
Юлія Тимошенко зробить свій вибір на лікарняному ліжку
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав журналістам головний лікар харківської ЦКЛ “Укрзалізниці” Михайло Афанасьєв, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи Ю.Тимошенко матиме змогу проголосувати на найближчих виборах.
“У лікарні є виборча дільниця, вона зазвичай організовується, тому що в нас лежить 450-500 пацієнтів і вони мають право на голосування”, - сказав М.Афанасьєв.
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