Тимошенко зможе проголосувати у лікарні

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав журналістам головний лікар харківської ЦКЛ “Укрзалізниці” Михайло Афанасьєв, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи Ю.Тимошенко матиме змогу проголосувати на найближчих виборах.

“У лікарні є виборча дільниця, вона зазвичай організовується, тому що в нас лежить 450-500 пацієнтів і вони мають право на голосування”, - сказав М.Афанасьєв.