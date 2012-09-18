Хармс не виключає, що Тимошенко може стати інвалідом

Як передає кореспондент УНІАН. про це Л.Хармс заявив на брифінгу перед ЦКЛ “Укрзалізниці” у Харкові, де Ю.Тимошенко проходить курс реабілітації, відповідаючи на запитання журналістів, чи можлива інвалідизація екс-прем’єра.

“Я не можу сказати, що ми можемо повністю виключити цю вірогідність. З одного боку ми достатньо позитивно можемо оцінювати розвиток всіх подій. І ми сподіваємося, що ми зможемо уникнути інвалідності”, - сказав Л.Хармс.

За його словами, саме сподівання уникнути інвалідизації Ю.Тимошенко було підґрунтям рішення щодо продовження нагляду за екс-прем’єром в умовах стаціонару харківської лікарні.

“Ця надія і є підґрунтям для нашого спільного рішення продовжити терапевтичне лікування, рішення, яке було прийняте сьогодні”, - зазначив Л.Хармс.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 вересня, перший заступник міністра охорони здоров’я України Раїса Моісеєнко заявила, що Ю.Тимошенко залишиться під стаціонарним наглядом українських та німецьких фахівців у ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові щонайменше ще один місяць.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває строк у Качанівській колонії у Харкові. З травня через погіршення здоров'я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні "Укрзалізниці" в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).

Лікування Ю.Тимошенко проходить під наглядом медиків із берлінської клініки «Шаріте».