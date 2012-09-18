Кравчуку заважає «гадючник» під домом: Мені виїхати кудись жити?

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час свого виступу на ІІ зібранні Громадського форуму Києва, що проходив за участю керівництва столиці.

“... Зараз ці “гадючники” навколо Києва. Один з них - поруч зі мною. Називається “Гостінний двор”... Навіть “найкращий в світі” Печерський суд не зміг прийняти рішення… Рішення прийняв міський запорізький суд про те, що цей “гадючник” збудований незаконно”, - наголосив Л.Кравчук.

“Я з ними вже борюся рік, щоб вони вночі не включали шалену музику “Мурка” і не стріляли феєрверки кожну суботу та неділю. Ви думаєте я просунувся? Ні. А чому? Там святкують всі без винятку керівники - МВД, Генеральної прокуратури, податкової і все інше. Як я можу боротися, коли вони приїжджають з собаками і охороною. У мене питання: мені виїхати кудись жити? Бо я, перший Президент України, не маю захисту в цій державі”, - продовжив він.

Л.Кравчук переконаний, що така ситуація в країні, коли закони не виконуються, судова влада працює на себе, а не на державу, спричинена відсутністю політичної волі у влади. “Навіщо нам влада, яка не має політичної волі? Прийняли закон про мови настільки кривий, що навіть збагнути важко. Президент зрозумів і попросив інтелігенцію, щоб домовитись і змінити те, що хоча б можна. Доручає Кабінету міністрів створити робочу групу. Місяць - робоча група не створена. Це прямий бойкот. Робимо вигляд, що в нас влада є, а влади не існує. Кожен робить, що він хоче. Я ставлю питання таким чином: якщо в нас не буде сили волі, політичної волі, то нам не треба буде нічого”, - заявив Л.Кравчук.

Він звернувся до керівництва Києва з пропозицією об’єднати зусилля з громадою столиці і, проявивши “політичну волю”, скасувати всі незаконні рішення, які були прийняті.

“Я хочу щоб ми звернулися до Київради і загалом поставили питання, що ми маємо поновити закони, які порушили незалежно хто - чи нинішня влада, чи 20 років до того. Тому що продали все навколо Києва. Я вже давно живу в Кончі. Продали плавні, заплави, рекреаційну зону... Якщо ми бачимо, що рішення прийнято незаконно, корупційне, продано-перепродано, то незалежно, як воно збудовано, його треба знести, причому публічно!”, - наголосив Л.Кравчук.

Він закликав зробити Київ “зразком організації влади, зразком політичної волі, відповідальності, разом з громадянами України зробити зразком честі і гідності”.