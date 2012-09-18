Хармс каже, що хвороба Тимошенко складніша, ніж він припускав спочатку

14:57, 18 вересня 2012
Політика
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Лікар екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, невропатолог берлінської клініки “Шаріте” Лутс Хармс не прогнозує, чи зможе екс-прем’єр особисто бути присутньою на судовому засіданні у справі щодо діяльності ЄЕСУ, яке заплановане на 15 жовтня.

Лутц Хармс не береться прогнозувати, чи візьме Тимошенко участь у процесі ЄЕСУ

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу перед ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові, де Ю.Тимошенко проходить лікування, Л.Хармс зауважив, що на сьогодні такі прогнози робити вкрай важко.

“Прогнози в цей момент робити дуже складно. Сама картина хвороби виявилася дещо іншою та складнішою, ніж ми припускали на самому початку”, - сказав Л.Хармс.

У свою чергу перший заступник міністра охорони здоров’я України Раїса Моісеєнко наголосила, що курс реабілітаційної терапії Ю.Тимошенко у ЦКЛ “Укрзалізниці” пройшов успішно. Р.Моісеєнко підкреслила, що на сьогодні Ю.Тимошенко не є пацієнткою стаціонару, а тільки продовжує знаходитися під стаціонарним наглядом лікарів харківської лікарні.

“По суті, вона займається лише лікувальною фізкультурою”, - зазначила Р.Моісеєнко.

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