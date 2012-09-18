Опозиція бачить, що влада ставить хрест на нормальному функціонуванні ЗМІ

Про це йдеться в заяві Об’єднаної опозиції «Батьківщина», переданій УНІАН.

Автори заяви підкреслюють, що сьогодні фракції Партії регіонів, комуністів та Блоку Литвина проголосували за законопроект, який передбачає позбавлення волі на строк до 5 років для журналістів, якщо їх матеріали будуть розцінені як наклепницькі.

«Інакше як безглуздям та ідіотизмом назвати ухвалення цього закону ми не можемо. Влада просто подуріла, вже не розуміючи, що вона робить. Позбавлення волі за наклеп – це середньовічний спосіб розправи не тільки з політичними опонентами, а й з вільною пресою», - підкреслили в «Батьківщині».

«Абсолютно зрозуміло, що влада використовуватиме цей закон для придушення залишків демократії в українських ЗМІ. Адже будь-яке інтерв’ю, будь-яку публікацію завдяки новому закону кишенькові суди відтрактують так, як треба владі. Це смерть української журналістики, і за неї відповідає особисто Президент Віктор Янукович зі своїм параноїдальним страхом і жадобою влади», - йдеться в заяві.

В Об’єднаній опозиції заявляють, що чинна влада вже скоїла десятки злочинів проти українського народу, і за це обов’язково буде покарана.

Нагадаємо, сьогодні, 18 вересня, Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо посилення відповідальності за посягання на честь, гідність та ділову репутацію особи», внесений народним депутатом від Партії регіонів Віталієм Журавським. За дане рішення проголосували 244 із 344 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Положеннями законопроекту передбачено встановлення кримінальної відповідальності за скоєння такого «суспільно небезпечного діяння, як «наклеп», який полягатиме в умисному поширенні завідомо неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи або підривають її ділову репутацію, за умови, що такі дії спричиняють тяжкі наслідки». Згідно з проектом, «наклеп, вчинений шляхом публічного демонстрування у творах або засобах масової інформації, або вчинене слідчим, прокурором чи суддею - карається штрафом в розмірі від п’ятисот до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років».

2 серпня Міжнародна організація «Репортери без кордонів» висловила стурбованість з приводу цієї законодавчої ініціативи В.Журавського. На її переконання, законопроект 11013, внесений В.Журавським, «є небезпечним кроком назад». «Ми вважаємо, що його прийняття буде серйозним ударом по свободі преси», - йшлося в заяві «Репортерів».

Також 2 серпня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила на прес-конференції, що норми законопроекту щодо введення кримінальної відповідальності за наклеп суперечать Конституції України та міжнародним актам.

«Проект закону «Про зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України» суперечить Конституції України, Європейській конвенції про права людини та міжнародним зобов’язанням України», - сказала В.Лутковська.