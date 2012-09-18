Лутковська вважає, що з законом про наклеп нардепи перегнули палицю

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська вважає надмірними санкції, запропоновані законопроектом про кримінальну відповідальність за наклеп, «що може призвести до суттєвого обмеження свободи вираження поглядів і може мати стримуючий ефект у діяльності засобів масової інформації».

Про це йдеться у відкритому зверненні Уповноваженого ВР з прав людини до Верховної Ради, яке є у розпорядженні УНІАН.

Зокрема, як зазначає В.Лутковська, сьогодні, 18 вересня 2012 року, Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо посилення відповідальності за посягання на честь, гідність та ділову репутацію людини, реєстраційний № 11013.

Уповноважений з прав людини нагадує, що 2 серпня 2012 року вона «оприлюднювала висновок стосовно недоцільності прийняття такого законопроекту, в якому, зокрема, було відзначено, що деякі положення проекту закону не відповідали міжнародним зобов’язанням, які Україна взяла на себе в питаннях дотримання прав людини. У цьому висновку, зокрема, було наголошено на тому, що з 2001 року кримінальне законодавство України не передбачає відповідальності за наклеп і образу, і ще 2001 року український законодавець вирішив декриміналізувати дифамацію, тим самим виконавши зобов’язання, взяті на себе Україною при вступі до Ради Європи. Таке рішення віталось ПАРЄ, а також Комітетом ООН з прав людини за підсумками розгляду П’ятого періодичного звіту України щодо виконання Міжнародного пакту про громадянські і політичні права».

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Як зазначає В.Лутковська, «висновок Уповноваженого знайшов певне відображення в доопрацьованому тексті ухваленого сьогодні депутатами Верховної Ради України проекту закону №11013, однак запропоновані законопроектом санкції є, на думку Уповноваженого, надмірними, що може призвести до суттєвого обмеження свободи вираження поглядів і може мати стримуючий ефект у діяльності засобів масової інформації».

З огляду на вище викладене та беручи до уваги великий суспільний резонанс, викликаний ухваленням у першому читанні цього законопроекту, В.Лутковська звертається до керівництва Верховної Ради України із пропозицією про спільну організацію публічного обговорення проекту Закону № 11013 за участю народних депутатів України, вітчизняних та зарубіжних експертів, представників неурядових організацій та ЗМІ.