Янукович переконує, що життя після виборів є

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на засіданні Ради регіонів у Києві.

«Сьогодні складається враження, що після виборів життя завершується, але не повинно такого бути, шановні колеги», - сказав Президент.

Тому він попросив уряд зібратись на своєрідне підсумкове засідання і подивитись на те, які зобов’язання перед регіонами у них не виконані, подивитись, які програми потрібно активізувати, і як просувається питання підготовки до зими, питання підготовки до весняно-польових робіт тощо.

«Я просив би підсилити ці напрямки, і дуже важливо, щоб в основу майбутніх рішень було закладено вирішення проблем, які існують в регіонах», - сказав Президент.

Він підкреслив, що «влада зобов’язана знаходити всі можливості, ресурси для виконання завдань, які вона поставила перед собою, інакше нас будуть порівнювати з нашими попередниками».