Третьяков: Ми знаємо як повернути Києву місцеве самоврядування

19 вересня в УНІАН відбулась прес-конференція народного депутата України Олександра Третьякова на тему «Як повернути Києву місцеве самоврядування».

В ході прес-конференції опозиційний депутат Третьяков, який балотується на парламентські вибори по 218-му мажоритарному округу столиці, представив свою програму дій, спрямовану на те, щоб повернути київській громаді реальне самоуправління.

«Працюючи на окрузі, я побачив на власні очі, як триває процес самоорганізації жителів столиці. Люди більше не вірять владі, вони хочуть взяти ініціативу в свої руки. Вони звертаються в мої приймальні з ініціативами, під якими стоять десятки і навіть сотні підписів жителів одного будинку. Вони стосуються, здавалося б, звичайних речей – просять допомогти замінити труби водопостачання, встановити дитячий майданчик чи ввести будинок в експлуатацію. Але таким об’єднанням громадян часто не вистачає досвіду, підтримки, координації та повноважень», - розповів політик, продемонструвавши журналістам колективні звернення громадян.

За словами Третьякова, масові звернення громадян до нього, як до народного депутата, тісна співпраця мешканців Святошинського й Оболонського районів з його громадськими приймальнями стали основою для ідеї поєднати ці ініціативи людей із повноваженнями народного депутата.

«Мої громадські приймальні від сьогодні стають центрами самоорганізації Святошинського та Оболонського районів Києва. Ми знаємо як повернути Києву місцеве самоврядування. І пропонуємо громадянам дієві механізми реалізації їхніх прав. Будемо спільно напрацьовувати законодавчі пропозиції для повернення системи народовладдя до столиці. Разом ми змусимо київську владу дослухатися до голосу громади», - зазначив опозиційний депутат.

Механізм, пропонований Третьякова, зокрема, передбачає створення інституту «виборних», яким жителі окремих будинків делегуватимуть повноваження представляти їх інтереси. «Виборні» працюватимуть в тісному контакті з приймальнями народного депутата Третьякова, де оброблятимуться звернення та ініціативи жителів округу з метою створення покрокового плану їх реалізації. Таким чином, центри самоорганізації на базі приймалень виконуватимуть функції неіснуючих нині районних рад. Зі свого боку, Третьяков реалізовуватиме ініціативи громадян, користуючись передбаченими законом повноваженнями в якості народного депутата.

На думку Третьякова, ця ініціатива стане першим кроком до повернення киянам прав на здійснення місцевого самоврядування. Крім того, опозиційний депутат наголошує на тому, що центри самоорганізації жителів столиці на базі його громадських приймалень будуть працювати і після виборів.

«В Києві вже тривалий час нема всенародно обраного мера, вже два роки як ліквідовані райради, столицею керує намісник Банкової, який захищає інтереси своїх господарів, а не інтереси людей, які його обрали. Режим Януковича боїться самоорганізації громадян. Незадоволення нинішньою владою росте і це згодом може породити новий Майдан. І саме повалення нинішнього режиму є одним з головних завдань мого походу до Верховної Ради», - відзначив політик.

За словами Третьякова, у майбутньому парламенті він працюватиме над створенням демократичної більшості. «Разом з «УДАРом», Об’єднаною опозицією та сильними мажоритарними депутатами ми ініціюємо імпічмент Президенту, відміну недоторканості голови держави та депутатів, відкликання депутатів всіх рівнів, відродження районних рад у столиці та виборах мера Києва у два тури», зазначив політик.

Опозиційний депутат Олександр Третьяков балотується на парламентських виборах 2012 року за мажоритарним округом № 218 , що об’єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.