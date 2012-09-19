ЦВК знову повернула до ГПУ звернення двох депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК.

ЦВК пояснила у своєму рішення, що звернення народних депутатів Олександра Стешенка (фракція "БЮТ-Батьківщина") та Олександра Черноморова (фракція Партії регіонів) містять інформацію про порушення законодавства про вибори народних депутатів та порушення, які мали місце до початку виборчого процесу, зокрема у частині проведення передвиборної агітації.

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При цьому Центрвиборчком наголошує, що, відповідно до ч.1 ст.114 закону про вибори народних депутатів, передбачено кримінальну та адміністративну відповідальність осіб, винних в порушенні виборчого законодавства. ЦВК також посилається на ч.2 ст.61 закону про вибори, згідно з якою виборча комісія повинна повідомляти правоохоронні органи у випадках виявлення порушень для проведення перевірки і реагування відповідно до закону.

"Отже, проведення перевірки викладених у заявах чи повідомленнях відомостей про можливі ознаки вчинення злочину або адміністративного порушення, прийняття по них рішень, виявлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності виходить за межі повноважень ЦВК.

Кримінально-процесуальним кодексом України встановлено, що вирішення подібних питань належить до виключної компетенції уповноважених на те органів", - сказав представник ЦВК Юрій Донченко.

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Як повідомляв УНІАН, ЦВК 13 вересня повернула до Генпрокуратури звернення Андрія Павловського (фракція "БЮТ-Батьківщина"), Олександра Черноморова (фракція Партії регіонів), Валерія Кальченка (фракція "БЮТ-Батьківщина"), Сергія Пашинського (фракція "БЮТ-Батьківщина"), Сергія Подгорного (фракція "БЮТ-Батьківщина"), Олега Тищенка (фракція "БЮТ-Батьківщина"), Костянтина Бондарєва (фракція "БЮТ-Батьківщина"), Кирила Куликова (фракція НУ-НС) і Олександра Стешенка (фракція "БЮТ-Батьківщина") щодо порушень виборчого законодавства, які були направлені Генеральною прокуратурою до ЦВК.