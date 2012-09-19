ЦВК знову повернула до ГПУ звернення двох депутатів
Центральна виборча комісія знову повернула до Генеральної прокуратури звернення про порушення виборчого законодавства, які раніше були направлені Генпрокуратурою до ЦВК.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК.
ЦВК пояснила у своєму рішення, що звернення народних депутатів Олександра Стешенка (фракція "БЮТ-Батьківщина") та Олександра Черноморова (фракція Партії регіонів) містять інформацію про порушення законодавства про вибори народних депутатів та порушення, які мали місце до початку виборчого процесу, зокрема у частині проведення передвиборної агітації.
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При цьому Центрвиборчком наголошує, що, відповідно до ч.1 ст.114 закону про вибори народних депутатів, передбачено кримінальну та адміністративну відповідальність осіб, винних в порушенні виборчого законодавства. ЦВК також посилається на ч.2 ст.61 закону про вибори, згідно з якою виборча комісія повинна повідомляти правоохоронні органи у випадках виявлення порушень для проведення перевірки і реагування відповідно до закону.
"Отже, проведення перевірки викладених у заявах чи повідомленнях відомостей про можливі ознаки вчинення злочину або адміністративного порушення, прийняття по них рішень, виявлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності виходить за межі повноважень ЦВК.
Кримінально-процесуальним кодексом України встановлено, що вирішення подібних питань належить до виключної компетенції уповноважених на те органів", - сказав представник ЦВК Юрій Донченко.
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Як повідомляв УНІАН, ЦВК 13 вересня повернула до Генпрокуратури звернення Андрія Павловського (фракція "БЮТ-Батьківщина"), Олександра Черноморова (фракція Партії регіонів), Валерія Кальченка (фракція "БЮТ-Батьківщина"), Сергія Пашинського (фракція "БЮТ-Батьківщина"), Сергія Подгорного (фракція "БЮТ-Батьківщина"), Олега Тищенка (фракція "БЮТ-Батьківщина"), Костянтина Бондарєва (фракція "БЮТ-Батьківщина"), Кирила Куликова (фракція НУ-НС) і Олександра Стешенка (фракція "БЮТ-Батьківщина") щодо порушень виборчого законодавства, які були направлені Генеральною прокуратурою до ЦВК.