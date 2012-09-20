Третьяков попередив членів ОВК про кримінальну відповідальність за фальсифікації

Зокрема, народний депутат повідомив, що в ніч з 18 на 19 вересня в приміщенні окружної виборчої комісії по округу № 218 м. Києва (частини Святошинського і Оболонського районів) після 24:00 18 вересня в журналі реєстрації документів, заяв і скарг були зареєстровані подання 24 (двадцяти чотирьох) учасників виборчого процесу – кандидатур до складу дільничних виборчих комісій. Це є фактичним порушенням статті 28 Закону України «Про вибори народних депутатів України», оскільки строк подання суб'єктами виборчого процесу кандидатур до складу дільничних комісій закінчується не пізніше 24:00 18 вересня 2012 року.

Олександр Третьяков підкреслив, що таким чином відбуваються дії, спрямовані на порушення виборчих прав громадян України та фальсифікацію результатів народного волевиявлення на виборах до Верховної Ради 28 жовтня 2012 року.

Він закликав усіх кандидатів від демократичних сил висловити свою оцінку щодо даного порушення і приєднатися до акції протесту біля приміщення ОВК № 218 (розташоване за адресою: м. Київ, вул. Крамського, 10), яка відбудеться в четвер, 20 вересня 2012 року о 17.00.

«Ми повинні не тільки запобігти спробам фальсифікації в даному випадку, але й не допустити порушення виборчих прав громадян України в майбутньому», - вважає опозиційний депутат.

Політик попередив членів ОВК № 218 про кримінальну відповідальність за порушення виборчих прав громадян та нагадав, що участь та співучасть у фальсифікації результатів народного волевиявлення в Україні карається згідно із розділом V Кримінального кодексу «Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина», ст. 157 - 159, в тому числі позбавленням волі на строк до 5 років.

«Члени ОВК № 218 мають пам’ятати, що за порушення виборчих прав громадян статті 157 – 159 Кримінального кодексу передбачають такі покарання, як штраф, позбавлення волі і позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю», - заявив Олександр Третьяков.