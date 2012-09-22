Політолог: ПР не матиме 300 голосів у парламенті, та поки і не треба

Таку думку керівник Центру політичного аналізу "Пента" Володимир Фесенко висловив на прес-конференції в УНІАН.

«Зараз навіть просту більшість не обов’язково формалізувати… Можна просто сформувати ситуативну більшість, наприклад, при голосуванні за спікера Верховної Ради», - зазначив він.

В.Фесенко висловив переконання, що для того, аби продемонструвати перемогу Партії регіонів на виборах, буде створена офіційна пропрезидентська більшість, до якої увійде частина депутатів, обраних у мажоритарних округах. Однак, за словами політолога, вона буде далеко не конституційною і складатиметься із 240-250 депутатів. На його думку, при цьому інша частина «мажоритарників» зберігатиме нейтралітет, як і комуністи, які також не увійдуть до пропрезидентської більшості.

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Водночас В.Фесенко припустив, що питання про створення конституційної більшості у парламенті нового скликання може стати актуальним, якщо влада надумає внести зміни до Конституції.

«Зокрема, чого боїться опозиція? Перенесення виборів Президента у Верховну Раду. Ось тоді над формуванням конституційної більшості будуть наполегливо працювати» - вважає політолог.