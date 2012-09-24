У Третьякова сумніваються в законності результатів жеребкування в окрузі № 218

За інформацією довіреної особи, жеребкування повинно було початися о 17.00 в п'ятницю, 21 вересня, однак нібито через збій в інформаційно-аналітичній системі «Вибори» двічі не змогло розпочатися. Жеребкування почалася після 22.00 21 вересня, а близько 00.00 хвилин 22 вересня Окружна комісія її перервала. Процес жеребкування за станом на ранок 24 вересня досі не відновився, хоча за законом жеребкування повинно завершитися 21 вересня.

«До цих пір жеребкування не закінчилося, хоча повинно було завершитися ще в п'ятницю, 21 вересня. А проміжні результати викликають справедливі побоювання, адже її переможцями стали партії, які подали свої подання і списки кандидатур після 00.00 годин 19 вересня, коли окружна комісія вже не мала права їх приймати», - стверджує Ігор Романюк. - Відомо, що на даний момент в числі переможців опинилися 9 партій з 24, які зареєстрували свої подання з порушенням законодавства України про вибори народних депутатів. Однак навіть з урахуванням цього, рішення ОВК по конкретних кандидатурах, які увійдуть до складу 75 дільничних комісій округу № 218, до цих пір немає».

За словами Ігоря Романюка, переможцями жеребкування по округу № 218 разом з Аграрною і Соціалістичною партіями виявилися «диванні» мікро-партії, які існують тільки на папері»:

- «Народна ініціатива»;

- Народна екологічна партія;

- Партія пенсіонерів;

- «Ліберальна Україна»;

- Партія вільних демократів;

- Соціально-екологічна партія «Союз. Чорнобиль. Україна»;

- Партія угорців України.

Нагадаємо, що в ніч з 18 на 19 вересня в приміщення ОВК № 218 проникли невідомі, які подали 24 подання з кандидатурами до складу дільничних виборчих комісій. Незважаючи на те, що термін подачі документів уже завершився, ОВК № 218 в порушення законодавства зареєструвала подання.

9 з 24 партій-порушників виявилися в числі переможців жеребкування в ОВК № 218, але на етапі визначення конкретних кандидатур у члени 75 дільничних комісій ОВК перервала жеребкування.

21 вересня опозиційний депутат і кандидат по округу № 218 Олександр Третьяков заявив, що члени ОВК свідомо стали на шлях співучасті у майбутніх фальсифікаціях результатів народного волевиявлення.

«Свідомо, відкрито, після попередження про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення виборчого законодавства, члени ОВК незаконно прийняли рішення про реєстрацію подань 24-х суб'єктів виборчого процесу», - заявив політик.

За повідомленнями ЗМІ, жеребкування для визначення складу дільничних виборчих комісій пройшло з порушеннями в багатьох мажоритарних округах по всій Україні. Зокрема, про порушення в ході жеребкування повідомляли опозиційні кандидати за округами № 95 (м. Ірпінь, Київська область), 212, 218, 223 (усі - Київ) та інших.

Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко назвав жеребкування в ДВК одним з етапів підготовки Партії регіонів до масштабних фальсифікації виборів у Верховну Раду 28 жовтня 2012.