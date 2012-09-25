Шуфрич: Хто ж змушував комуністів в 1991 році розвалювати СРСР?

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.Шуфрич сказав під час спілкування з севастопольськими журналістами.

Він зазначив: «Цілий ряд ключових позицій уряду займали саме представники Компартії. Приміром, представник Компартії останні декілька років керував Держмитницею. Як і цілим рядом інших органів центральної влади... і говорити про те, що вони непричетні до того, що відбувається сьогодні, як мінімум, некоректно».

Коментуючи одне з сьогоднішніх гасел КПУ, Н.Шуфрич звернув увагу жителів міста на те, що «комуністи пропонують повернути країну, яку самі ж і зруйнували». «Хто ж їх примушував у 1991 році розвалювати Радянський Союз? Адже це ті самі комуністи!?», - зазначив політик.

За словами Н.Шуфрича, він не хоче, «щоб ми повернулися до тих подій, коли в 1986 році близько 3 тисяч дітей вивели на першотравневу демонстрацію, не попередивши про високий рівень радіації (мається на увазі першотравнева демонстрація в Києві, що проводилася за декілька днів після аварії на ЧАЕС – УНІАН)». Політик додав: «Я не хочу, щоб наші хлопці знову їхали в Афганістан для того, щоб відвернути увагу людей від реальних проблем, які мають місце».

Н.Шуфрич резюмував: «Що стосується комуністів... Я вважаю, що політиканство... воно їх не прикрашає». З іншого боку, додав він, «не може не дивувати позиція деяких проросійських політичних сил, які заради отримання одномоментної вигоди хочуть поставити під загрозу всю конструкцію влади».