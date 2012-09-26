Магера: ОВК порушують закон, не дотримуючись строків подання кандидатур до складу ДВК

Заступник голови ЦВК Андрій Магера вважає, що Окружна виборча комісія по округу №218 порушила закон, не дотримавшись строків подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій. Про це йдеться у відповіді на заяву Олега Басистого, довіреної особи кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому округу № 218 Олександра Третьякова.

«Окружна виборча комісія зобов’язана реєструвати всі документи, які надходять до комісії, однак у випадку порушення строків подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій, комісія повинна прийняти рішення про відхилення таких кандидатур відповідно до частини п’ятої статті 28 закону «Про вибори народних депутатів України», - пояснив Андрій Магера офіційну позицію ЦВК.

Нагадаємо, що в ніч з 18 на 19 вересня до приміщення ОВК №218 зайшли невідомі, які подали 24 подання з кандидатурами до складу дільничних виборчих комісій. Попри те, що термін подання документів уже закінчився, ОВК зареєструвала ці подання. 9 з 24 партій-порушників виявилися серед переможців жеребкування в окружній виборчій комісії. На етапі визначення конкретних кандидатур у члени 75 дільничних комісій ОВК припинила жеребкування.