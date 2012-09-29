Спостерігачі від СНД вже взялися до роботи в Україні

Про це повідомив голова місії, перший заступник голови виконавчого комітету СНД Володимир Гаркун.

"Ми отримали акредитацію міжнародних спостерігачів. На запрошення Міністерства закордонних справ України ми прибули для спостереження за виборам і вже з сьогоднішнього дня, 29 вересня, місія спостерігачів СНД приступила до моніторингу парламентських виборів", - розповів В.Гаркун журналістам.

За його словами, склад місії ще формується, до нього вже увійшли понад 150 спостерігачів. Загалом, зазначив голова місії, очікується, що до неї ввійдуть близько 250 короткострокових і довгострокових спостерігачів, представників держав-членів СНД.

"Місія здійснюватиме моніторинг у рамках свого мандата, ми ведемо спостереження абсолютно незалежно, але при цьому чітко дотримуючись законів країни перебування. Ми не втручаємося у внутрішні справи держави й вважаємо, що вибори - це перш за все внутрішня справа країни, в якій вони проходять", - підкреслив В.Гаркун.

Він додав, що спостерігачі від СНД максимально рівномірно будуть розподілені по всій території України безпосередньо в день голосування, 28 жовтня.

Довгострокові спостерігачі, які вже приступають до роботи, проведуть зустрічі з передвиборними штабами політсил, які беруть участь у виборах, проведуть повний моніторинг агітаційної кампанії, а також вивчатимуть законодавство країни.