Притоком туристів до Криму займатиметься міліція

Міністерство внутрішніх справ України вживає заходів, щоб акції протесту в Криму проти міжнародних військових навчань “Сі Бриз – 2006” не призвели до відтоку туристів. Про це сьогодні повідомив заступник міністра внутрішніх справ Володимир РУДИК на брифінгу в Міністерстві закордонних справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, він підкреслив, що в Криму особлива увага приділяється забезпеченню громадського порядку та безпеки відпочиваючих. Він зазначив, що кількість особового складу органів внутрішніх справ, який наглядає за дотриманням громадського порядку, змінюється відповідно до заявок громадських організацій та ситуації на півострові.

За словами В.РУДИКА, в Криму порушено одну кримінальну справу за грубе хуліганство, коли група осіб під час пікетування заважала проїзду дипломатичних представників. Також складено декілька адміністративних протоколів на учасників пікетувань в аеропорту Сімферополя та в аеропорту Феодосії.

Представник МВС зазначив, що міліція погоджує свої дії з органами прокуратури та здатна забезпечити порядок на півострові.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим по рекреаційному, санаторно-курортному комплексу й туризму Вячеслав ЗАХАРОВ на позачерговому пленарному засіданні ВР АРК заявив, що російські курортники відмовляються від путівок до Криму, побоюючись ситуації, що склалася в АРК у зв`язку з підготовкою до проведення міжнародних військових навчань «Сі Бриз 2006». За інформацією В.ЗАХАРОВА, очолюваний ним комітет провів моніторинг у Феодосії, Євпаторії та Ленінському районі АРК, який доводить, що через американо-українські навчання кримські регіони втрачають російського курортника. «Більшість втрат пов`язана з відмовою від отримання вже сплачених путівок росіянами», - зазначив голова Постійної комісії ВР АРК. Так, за словами В.ЗАХАРОВА, втрати Євпаторії за підсумками сезону становитимуть 7 млн. грн., у червні Феодосія втратить 867 тис. грн., а Ленінський район - 500 тис. грн.

Водночас, Державна служба туризму й курортів Міністерства культури та туризму України прогнозує, що цього сезону кількість відпочиваючих у Криму буде не менше, ніж у минулому. За словами голови Держслужби туризму та курортів Анатолія ПАХЛІ, туристичний сезон почався активно - на сьогодні в Криму оздоровлюється понад 500 тисяч осіб, що, приблизно, дорівнює кількості туристів у відповідний період минулого року.