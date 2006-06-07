Кушнарьов: до такого нахабства ми ще до кінця не звикли

Народний депутат України, заступник керівника фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ заявляє, що зібрано необхідну кількість підписів народних депутатів для проведення позачергового засідання Верховної Ради.

Таку заяву Є.КУШНАРЬОВА оприлюднено на офіційному сайті Партії регіонів.

«Спільно з фракцією комуністів ми ініціюємо проведення позачергового засідання Верховної Ради. Необхідну кількість підписів для цього зібрано… Ми вимагаємо скликати позачергове засідання негайно. Це цілком можна зробити завтра, найпізніше – в п`ятницю», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

У той же час, він підкреслює: «Якщо тимчасова президія (ВР - УНІАН), в якій поки більшість у «оранжевих», відмовиться скликати це засідання, то ми звернемося до народу України, світової громадськості, проводитимемо депутатські збори, вироблятимемо позицію й формуватимемо міжфракційну депутатську більшість».

Сьогоднішню ситуацію з оголошенням чергової перерви в роботі парламенту Є.КУШНАРЬОВ пояснив таким чином: «На погоджувальній комісії була досягнута джентльменська домовленість про те, що на початку засідання фракції зроблять свої заяви, а після цього вирішуватиметься питання про порядок дня роботи Верховної Ради. Натомість, порушивши домовленості, головуючий у президії КАТЕРИНЧУК миттєво поставив на голосування питання про оголошення перерви. До такого нахабства ми ще до кінця не звикли. Але висновки робимо, й наступного разу маніпулювати нашою позицією й проблемами, які щодня сьогодні обрушуються на Україну, ми не дозволимо».

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Верховної Ради України 25 травня на прохання фракцій «Наша Україна», БЮТ і СПУ було оголошено перерву до 7 червня для проведення консультацій щодо створення коаліції.

Сьогодні, 7 червня, на вимогу фракцій «Наша Україна», БЮТ і СПУ в роботі ВР також оголошено перерву до 14 червня.