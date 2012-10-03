Януковичу уже набрид "весь той бруд", що назбирався в Україні за 15 років

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з учасниками Одинадцятої наради керівників закордонних дипломатичних установ України.

В.Янукович наголосив, що Україна завжди уважно аналізувала і буде аналізувати будь-які сигнали, які надходять від європейських партнерів, від Європейського Союзу. Він пообіцяв, що Україна реагуватиме на ці сигнали.

«Але я говорив і хочу повторити, що ми вважаємо неприйнятною будь-яку форму тиску на Україну…», - сказав Президент.

Він підкреслив, що Україна може діяти лише у правовому полі. «Ми можемо діяти у межах правових стосунків, але не емоційно вмотивованих», - сказав В.Янукович і додав, що іншого шляху в України немає.

«Якщо ми не очистимо країну від цього бруду, який накопичувався роками, країна не матиме надії… 15 років тих безчинств, які були в країні, здійснювались корумпованими чиновниками, залишили дуже кровавий внесок», - наголосив він.

Президент підкреслив, що корупціонери повинні захищатись правовими, а не політичними засобами.

«Я знаю, наскільки це набридло не тільки мені, а всім, але ми повинні через це пройти, і ми це зробимо», - зазначив В.Янукович.