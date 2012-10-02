Посол США знову закликає звільнити Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав у коментарі журналістам після церемонії відкриття нової будівлі Агентства США з міжнародного розвитку USAID в Києві.

«Ми виступаємо проти вибіркового покарання пані Тимошенко та інших представників опозиції», - сказав він.

Дж.Теффт зазначив, що ухвалена Сенатом США Резолюція щодо України не була розроблена у виконавчій владі чи Адміністрації Президента США. «Але це та резолюція, за якою стоїть весь Сенат, вона була одностайно підтримана», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Сенат США схвалив резолюцію щодо України. Сенат звернувся до уряду США з вимогою ввести персональні санкції до людей, причетних до політичних репресій в Україні.