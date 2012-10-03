ПАРЄ визначила значення терміна "політичний в'язень"

Термін "політичний в'язень" був розроблений у Раді Європи незалежними експертами Генерального секретаря, наголошується у доповіді німецького парламентарія Крістофа Штрессера, пише РІА "Новости".

Автор доповіді зазначає, що "загальні критерії, запропоновані незалежними експертами, були схвалені всіма зацікавленими сторонами, включаючи Комітет міністрів та Парламентську асамблею Ради Європи".

"Політичним в'язням потрібно вважати особу, позбавлену особистої свободи, якщо позбавлення волі було застосоване в порушення одного з основних прав, гарантованих Європейською конвенцією з прав людини (ЄКПЛ) та протоколів до неї, зокрема, свободи думки, совісті і релігії, свободи висловлення думки та інформації, а також свободи зібрань та об'єднань", - вказується в доповіді.

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Політв'язням також є особа, позбавлена ​​особистої свободи в умовах, коли "позбавлення волі було застосоване за явно політичних причин без зв'язку з будь-яким правопорушенням". Заарештованим такого роду також називаються особи, "тривалість утримання і умови утримання яких є явно невідповідними по відношенню до правопорушення, в якому особу визнали винною або підозрюваною".

Крім того, політичним в'язням вважається особа, яка була позбавлена ​​свободи "на дискримінаційній у порівнянні з іншими особами основі".

ПАРЄ наполягає, що "особи, позбавлені особистої свободи за терористичні злочини, не вважаються політичними в'язнями, якщо судовий розгляд і винесення вироку за такі злочини були проведені у відповідності з національним законодавством і Європейською конвенцією про права людини".

Асамблея пропонує компетентним органам усіх держав Ради Європи "повторно розглянути всі справи, де, можливо, йдеться про політичних ув'язнених, із застосуванням перерахованих вище критеріїв і, в залежності від результатів, або звільнити таких ув'язнених, або провести повторний судовий розгляд".