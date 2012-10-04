Ющенко: 5 років мого президентства були одними з найкращих

Про це він сказав в ефірі Першого національного.

"П'ять років нам принесли ті речі, які нам дали і день сьогоднішній і, в значній мірі, ще обирати своє майбутнє", - заявив він.

Відповідаючи на питання, щодо розчарування людей, які його підтримували під час Помаранчевої революції, він заявив: "В 2005-2009 роках наші темпи економічного розвитку були 7,5% - це найвищі за українську історію темпи економічного розвитку. Це темпи, які вищі ніж в Європі і в Росії... Я не думаю, що розчаровані люди цим".

"За ці 5 років національний бюджет виріс з 90 мільярдів до 270 мільярдів. Я не думаю, що люди цим розчаровані. Національні резерви виросли із 6 мільярдів до 37. Я не думаю, що люди цим розчаровані. Інвестиції в Україну за 15 років з 1991 року по 2004 рік були 6,7 мільярда доларів, за роки мого президентства інвестиції виросли до 37. Я не думаю, що люди розчаровані", - цитує Українська правда.

"Ми відкрили свої кордони, ми створили умови для розвитку демократії, ми отримали вільного журналіста, не ловкого, колючого, але можна сказати, що апогей свободи слова був за мого президентства", - додав екс-президент.

"Коли я прийшов, моя країна не визнавалася навіть країною з ринковою економікою. Потім вступили в ВТО, болонський процес, у спільне небо, газотранспортної системи проект європейський, вступили в енергетичну асоціацію Європи, ми дійшли до самого апогею в європейських відносинах - це асоційоване членство Україна - ЄС і зона вільної торгівлі", - заявив він.

При цьому Ющенко заявив, що "це, як вступний іспит до університету – за п’ять років пройти цю дорогу, бути розчарованим, шановні, тоді ми або не коректно аналізуємо, я можу м’яко кажучи стверджувати: п’ятиріччя мого президентства це було одне із кращих українських п’ятиріч".